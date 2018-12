Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Unter Drogeneinfluss mit ...

Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Einbeck - Einbeck(pap) Am Donnerstag, 06.12.2018, musste sich ein 22 jähriger Einbecker Pkw Fahrer gegen 09.00 Uhr in der Papenstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Da der junge Mann hierbei Verhaltensweisen an den Tag legte, die auf einen Drogenkonsum schließen liessen, wurde ein Drogentest gemacht. Dieser verlief positiv. Der Betroffene hatte Cannabisprodukte konsumiert. Ihm wurde ein Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige erwartet ihn auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

