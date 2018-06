Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsinsel nach Unfall ...

Verkehrsinsel nach Unfall zerstört - Fahrer unter Alkoholeinwirkung

Northeim - B 241 (Northeimer Straße), Streckenabschnitt Kirchberg in Richtung Moringen, Einmündung Buchenweg 03.06.2018, 10:25 Uhr

MORINGEN (ro/pa) Ein junger Fahrer hat am Sonntag auf der B 241 in Höhe der Einmündung Buchenweg mit seinem PKW eine Mittelinsel überquert und erst am Fahrbahnrand angehalten. Durch die Kollision entstand allein an den Verkehrszeichen circa 2.000 Euro Sachschaden. Der Unfallwagen, dessen Schaden auf rund 4.000 Euro geschätzt wird, war nicht mehr fahrbereit.

Der 22-jährige Mann aus Moringen, der bei dem Aufprall unverletzt blieb, war am Vormittag auf der Bundesstraße zwischen Kirchberg und Moringen unterwegs, als er in Höhe der Fußgängerfurt "Buchenweg" seinen Angaben nach am Steuer einschlief.

Als Unfallursache geht die Polizei von Alkoholbeeinflussung aus. Ein Test hatte 1,06 Promille ergeben, woraufhin die Beamten eine Blutprobe zur genauen Bestimmung der Werte veranlassten. Die Beschlagnahme des Führerscheins konnte noch nicht erfolgen.

