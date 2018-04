Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Einbeck - ein-bru

Am Sonnabend fuhr ein 28-jähriger Briefzusteller mit einem Transporter aus einer Grundstückszufahrt auf dem Köppenweg in Einbeck, rückwärts auf die Fahrbahn. Hierbei stieß er gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Es entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt 250,- Euro.

