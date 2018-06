Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Osterode - Osterode, Scheerenberger Straße, 12.06.18, 09.45 Uhr

OSTERODE (US) Am Dienstag, gg. 09.45 Uhr, ereignete sich in Osterode, in der Scheerenberger Straße, ein Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich vor dem Butterbergtunnel missachtete eine 32jähr. Verkehrsteilnehmerin aus Herzberg die Vorfahrt eines 26jähr. Kradfahrers aus Northeim. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Northeimer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,-- Euro.

