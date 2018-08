Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Osterode - Osterode, Lasfelder Straße, 21.08.18, 16.15 Uhr

OSTERODE (US) Eine Einwohnerin aus Einbeck kam am Dienstag, gg. 16.15 Uhr, in Osterode, Lasfelder Straße, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr sie über den Bordstein, durchbrach ein Ortschild und wurde dann von einem Gartenzaun aufgehalten. Die Frau wurde durch den Aufprall nicht verletzt. Am Zaun sowie am PKW entstand erheblicher Sachschaden i.H.v. 10.000,-- Euro

