Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Osterode - Hattorf, Mitteldorfstraße, 24.08.18, 12.38 Uhr

HATTORF (US) Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, gg. 12.38 Uhr, in der in Hattorf. Ein 43jähr. Mann aus Osterode befuhr mit seinem PKW die Straße Am Mühlenstieg in Richtung Mitteldorfstraße. Er wollte dann die Mitteldorfstr. überqueren um gegenüber in den kommunalen Verbindungsweg zwischen Hattorf und Schwiegershausen einfahren zu können. Hier hielt er zunächst an der Einmündung an, fuhr dann jedoch los und achtete hierbei nicht auf den von rechts kommenden bevorrechtigten 75jähr. Verkehrsteilnehmer aus Wulften. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden i.H.v. 7500,-- Euro entstand. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt mit einem jeweiligen Rettungs-Transport-Wagen in die Klinik nach Herzberg gebracht.

