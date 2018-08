Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Northeim - Northeim, Rhumestraße - Donnerstag, 30.08.2018, 14.45 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Donnerstag gegen 14.45 Uhr kam es auf der Rhumestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Eine 55 Jahre alte Northeimerin befährt mit ihrem Auto die Rhumestraße in Richtung Nordring. Wegen einem entgegenkommenden Pkw fährt sie in eine Lücke zwischen am rechten Fahrbahnrand parkenden Autos. Ein hinter ihr fahrender 26 Jahre alter Northeimer hatte keinen Platz zum Ausweichen. Der Gegenverkehr signalisierte frei Fahrt und der 26-Jährige setzte seine Fahrt fort. Die 55-Jährige bemerkte das Signal ebenfalls. Beim Anfahren achtete die Northeimerin aber nicht auf den rückwärtigen Verkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Auto des 26-Jährigen.

