Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall - ...

Verkehrsunfall - Autofahrer und Beifahrer leicht verletzt

Northeim - B 248 zwischen Wiebrechtshausen und Langenholtensen - Sonntag, 02.09.2018, 17.15 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Sonntag gegen 17.15 Uhr kam es auf der B 248 zwischen Wiebrechtshausen und Langenholtensen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. An dem verunfallten Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Ein 51 Jahre alter Autofahrer aus Kalefeld war auf der Bundesstraße in Richtung Langenholtensen unterwegs. Hinter der Ortschaft Wiebrechtshausen übersieht er nach dem Durchfahren einer langgezogenen leichten Rechtskurve einen auf der Fahrbahn stehenden Pkw. Der Fahrer dieses Pkw hatte den linken Fahrtrichtungsanzeiger an und wollte nach links auf den kleinen Parkplatz abbiegen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht der Kalefelder nach links aus. Auf regennasser Fahrbahn gerät das Auto unkontrolliert ins Schleudern. Der Pkw prallt beim Parkplatz mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum.

Der 51-Jährige und sein 18 Jahre alter Beifahrer aus Kalefeld werden vermutlich nur leicht verletzt. Beide Personen werden mit einem RTW in das Northeimer Krankenhaus gefahren. Der total beschädigte Pkw wurde abgeschleppt.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/