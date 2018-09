Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall - ...

Verkehrsunfall - Kradfahrer wurde schwer verletzt -

Osterode - Osterode, B 498, 05.09.18, 19.35 Uhr

OSTERODE / B 498 (US) Ein 16jähr. Verkehrsteilnehmer aus Bad Grund befuhr mit seinem Leichtkraftrad die B 498 in Richtung Osterode. In einer Linkskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Durch den Sturz wurde der junge Mann schwer verletzt ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000,-- Euro.

