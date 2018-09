Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Uslar - B 241, zw. Lauenförde und Bodenfelde/Amelith

Am 29.09.2018, 06.45h, befährt ein 19-jähriger Einwohner aus Lauenförde mit seinem PKW die B 241 von Lauenförde in Richtung Bodenfelde/Amelith, als plötzlich ein Wildschwein (Frischling) von links über die Fahrbahn läuft. Es kommt zum Zusammenstoß. Am PKW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Der Frischling verendet an der Unfallstelle.

