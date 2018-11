Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall - ...

Verkehrsunfall - Autofahrer von Sonne geblendet

Northeim - Northeim, Hindenburgstraße - Mittwoch, 14. November 2018, 12.05 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 12.05 Uhr befährt ein 77 Jahre alter Northeimer die Hindenburgstraße in südlicher Richtung. Von der tiefstehenden Sonne geblendet übersieht der Northeimer die Verkehrsinsel in Höhe der Achterkirchenstraße und überfährt diese. Der Autofahrer bleibt unverletzt. An seinem Pkw und an der Verkehrsinsel entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/