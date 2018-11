Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Osterode - Teichhütte, L 524, 14.11.18, 14.10 Uhr

TEICHHÜTTE (US) Ein 56-Jähr. Man aus Hohenstein befuhr mit seinem Sattelzug die Bundesstr. 243 aus Seesen kommend in Richtung Osterode. Er nahm die Abfahrt Bad Grund in Richtung L 523. An der Haltlinie hielt er am Stoppschild an und vergewisserte sich, das kein Fahrzeugverkehr auf der L 524 und dem kombinierten Geh-/ Radweg stattfand. Anschließend fuhr er an und wollte dann nach links auf die L 524 einbiegen. Nach dem Anfahren bemerkte er, dass es zwischen seinem Sattelzug und einem 48-Jähr Jogger aus Bad Grund, der den Geh-/Radweg benutzte, zum Anstoß bzw. zum Zusammenstoß gekommen war. Der Jogger wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

