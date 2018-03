Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall bei Schnee

Verkehrsunfall bei Schnee

Osterode - Eisdorf (na), Frankfurter Straße, Dienstag, 20.03.2018, 07.05 Uhr Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Osterode befuhr am Dienstagmorgen die Ortsdurchfahrt in Eisdorf in Richtung Teichhütte. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve kam sie vermutlich aufgrund zu hoher und nichtangepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte ins Schleudern und prallte in einen Jägerzaun. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.500,- EUR.

