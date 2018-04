Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall in Gillersheim

Verkehrsunfall in Gillersheim

Northeim - Gillersheim, Glockenberg - Donnerstag, 12. April 2018, 11.30 Uhr

GILLERSHEIM (fal) - Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr kam am Glockenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. An einem älteren Pkw und einem alten Bagger entstand dabei ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Der 86 Jahre alte Gillersheimer war mit seinem Auto vom Friedhof kommend auf der abschüssigen Straße Glockenberg unterwegs. In Höhe des ersten Hauses kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit unveränderter Geschwindigkeit überfuhr das Auto eine Freifläche auf dem großen Grundstück. Schließlich prallte der Pkw weit abseits der Straße gegen einen dort stehenden alten Bagger. Durch die Wucht des Aufpralls verklemmte sich die Fahrertür. Dem leicht verletzten Autofahrer gelang es nicht, sich ohne fremde Hilfe aus dem Pkw zu befreien. Gut 90 Minuten musste der Mann ausharren, bis ihn ein 30 Jahre alter Gillersheimer fand und aus seiner misslichen Lage befreite.

Mit einem RTW wurde der 86-Jährige vorsorglich in das Northeimer Krankenhaus gefahren.

