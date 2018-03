Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit 1 ...

Verkehrsunfall mit 1 Leichtverletzten

Osterode - Bad Grund (na), Dienstag, 20.03.2018, 08.05 Uhr Auf der Harzhochstraße zwischen Clausthal-Zellerfeld und Bad Grund kam es gestern morgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Wildemann befuhr die B 242 in Richtung Bad Grund. Aufgrund vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie auf schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden VW Caddy zusammen. Der 29-jährige fahrer des Lieferwagens wurde dabei verletzt und vorsorglich in das Klinikum Herzberg verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste der Verkehr für eine geraume Zeit gesperrt werden.

