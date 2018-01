Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Uslar - Uslar (Se) Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitag, den 26.01.2018, gegen 13.15 Uhr, in 37170 Uslar, Auschnippe 5. Ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Uslar übersah den haltenden Pkw einer 25-jährigen Uslarerin. Die 25-Jährige musste verkehrsbedingt halten, der 16-Jährige bemerkte sie Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca 500.-EUR, der 16-Jährige blieb unverletzt.

