Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle.

Bad Gandersheim - (Bet) 37581 Bad Gandersheim, Am Plan 8, Parkplatz. Mittwoch, 12.09.2018, zwischen 09 Uhr 30 und 11 Uhr 45. Ein noch ungekannter Fahrer mit weißem Pkw beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen am o. g. Ort abgestellten roten Pkw. An dem beschädigten Pkw entstand ein Schaden von ca. 1.400.- Euro. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05382/919200 bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.

