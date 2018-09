Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden

Einbeck - Freitag, 21.09.2018; 18:00 Uhr Einbeck, Pastorenstraße

EINBECK (da) - Zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden kam es am gestrigen Abend gegen 18.00 Uhr in der Pastorenstraße in Einbeck. Ein 18-jähriger Einbecker befuhr mit seinem PKW VW die Pastorenstraße. Aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit einer Hauswand. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 2.000EUR.

