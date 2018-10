Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Osterode - Osterode, Am Südbahnhof, 30.09.2018, 16:00 Uhr

OSTERODE (UG) Am vergangenen Freitagnachmittag befuhr eine 28-Jährige aus Hattorf mit ihrem Nissan die Straße Am Südbahnhof in Richtung Schäferbergstraße. Nachdem sie die Bahngleise überquerte, übersah sie einen 45-Jährigen Pedelec-Fahrer aus Bad Lauterberg, der aus der Straße Schäferbergstraße kam. Es kam zum Zusammenstoß und der Pedelec-Fahrer verletzte sich beim Sturz leicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2600 Euro.

