Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden und Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim (re.), Kreisstraße zw. Harriehausen u. Hachenhausen Mo., 26.11.2018, gg. 16.55 Uhr. Im Begegnungsverkehr kam es zw. zwei Fahrzeugen, einem Sprinter u. einem unbekannten Fahrzeug zu einem seitlichen Anstoß (Spiegel an Spiegel). Hierbei wurde der Spiegel am Sprinter eines Bad Gandersheimer Bürger beschädigt. Schaden ca. 150,- Euro. Der andere am Unfall Beteiligte entfernte sich unerlaubt. Ob an diesem von ihm/ihr geführten Fahrzeug Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt. Von dem flüchtenden Fahrzeug ist nichts bekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Gandersheim Pressestelle

Telefon: 05382/91920 0 Fax: 05382/91920 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/