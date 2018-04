Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit drei ...

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Northeim - 37154 Northeim, Göttinger Straße i. H. Shell-Tankstelle, Sonntag 01.04.2018, 14:30 Uhr

NORTHEIM (kos) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen kam es am frühen Sonntagnachmittag. Ein 25- jähriger Northeimer befuhr die Göttinger Straße in Richtung Nörten-Hardenberg. Als er beabsichtigte, auf das Tankstellengelände der Shell-Tankstelle abzubiegen, und aufgrunddessen verkehrsbedingt halten musste, übersah dies ein 49-Jähriger Nörten-Hardenberger mit seinem Ford, der hinter ihm fuhr. Er schob den Opel des Northeimers in den Gegenverkehr, so dass dieser mit einem entgegenkommenden Renault eines 38-Jährigen Göttingers zusammenstieß. Der Opelfahrer, der Renaultfahrer sowie dessen Beifahrerin erlitten Prellungen und begaben sich in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 45.000 Euro.

