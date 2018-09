Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit drei ...

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Northeim - Northeim, Einbecker Landstraße/Tschaikowskistraße, 27.09.2018, 14.45 Uhr

NORTHEIM (doe) Die Unfallbeteiligte fuhr von der L572 in den Kreuzungsbereich B3 ein und wollte diesen in Richtung Tschaikowskistraße überqueren. Dabei übersah sie, aufgrund eines auf der Linksabbiegerspur wartenden LKWs, den von der B3 kommenden Vorfahrtsberechtigten. Im Bereich der Kreuzung kam es dadurch zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralles geriet das unfallverursachende Fahrzeug ins Schleudern und stieß mit dem im Kreuzungsbereich Tschaikowskistraße wartenden und zusätzlich mit einem Laternenmast zusammen. Alle am Unfall beteiligten Fahrzeugführer wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf über 30.000 Euro.

