Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Northeim - 37154 Northeim, B 3 "Elveser Kopf", Samstag 17. März 2018, 00:30 Uhr

NORTHEIM (kos) - Zu einem Verkehrsunfall aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:30 Uhr. Ein 57- Jähriger befuhr mit seinem PKW die B 3 in Richtung Northeim, als er in Höhe des Elveser Kopf auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, einen Baum touchierte und nach einem Überschlag im Böschungsbereich zum Stehen kam. Der Unfallfahrer erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

