Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit einer ...

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Herzberg - 37412 Herzberg, Einmündungsbereich Bahnhofstraße / Thomas-Mann- Straße 15.08.2018, 10:50 Uhr

HERZBERG (wei) Am 15.08.2018, gegen 10:50 Uhr, befuhr eine 39jährige Fahrzeugführerin aus Bad Grund die Thomas-Mann-Staße und wollte im Einmündungsbereich nach links in die Bahnhofstaße einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 53jährigen Fahrzeugführer, welcher die Bahnhofstraße in Richtung stadteinwärts befuhr. Es kam zur Kollision beider Pkw. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Durch den Unfall wurde der 53jährige Fahrzeugführer leicht verletzt und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Herzberg verbracht.

Durch die Feuerwehr Herzberg wurden vor Ort auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und von der Fahrbahn beseitigt.

Die Fahrbahn musste für ca. 1,5 Stunden halbseitig gesperrt werden.

