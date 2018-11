Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar - USLAR-SOHLINGEN (js) Am Mittwoch, dem 14.11.18, zwischen 11.00 und 13.00 Uhr, wurde in der Bleichstraße in Sohlingen ein gemauerter Eingangspfosten vor einem Wohnhaus durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Uslar Pressestelle

Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/