Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit leicht ...

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Northeim - 37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3 zwischen Nörten und Sudheim, Freitag, 30.11.2018, 13:25 Uhr,

Nörten-Hardenberg (gro)

Am Freitag, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Northeimer mit seinem Pkw Audi die B3 von Nörten in Richtung Sudheim. Aufgrund eines mit Sonder- und Wegerechten entgegenkommenden Rettungswagen hält der Northeimer am Fahrbahnrand. Ein in einem VW nachfolgender 43-jähriger Göttinger bemerkt dies zu spät und fährt auf. Der Northeimer wird durch den Aufprall leicht verletzt, der Pkw des Auffahrenden war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

