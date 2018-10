Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit Reh

Verkehrsunfall mit Reh

Bad Gandersheim - Samstag, den 20.10.2018, 20 Uhr, B 64 Bad Gandersheim-Seboldshausen

Bad Gandersheim (Ke) Eine 77-jährige Braunschweigerin befuhr mit ihrem Dacia die B 64 aus Richtung Bad Gandersheim kommend in Richtung Seboldshausen, als ein Reh die Fahrbahn querte und vom Pkw der Beteiligten erfasst wurde. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

