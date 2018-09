Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit Traktor

Verkehrsunfall mit Traktor

Einbeck - Einbeck (bit)

Bundesstraße 3, Höhe Naensen Freitag, 14.09.2018, 14.40 Uhr Ein 68-jähriger Traktorfahrer aus einem Einbecker Ortsteil befuhr die B 3 mit einem Anhänger in Richtung Langenstruck. An einem Feldweg übersah er beim Linksabbiegen einen von mehreren bereits überholenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß auf der Fahrbahn mit dem PKW einer 42-jährigen Einbeckerin. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

