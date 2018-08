Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Hattorf, Mitteldorfstr. Freitag, 24.08.18, 12:38h

Osterode - HATTORF (mei) Am Freitag, 24.08.18, gegen 12:38h kam es in Hattorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 33-jähriger Osteroder Fahrzeugführer befuhr die Straße Am Mühlenberg und wollte über die K 406 weiter geradeaus fahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden bevorrechtigten 75-jährigen Fahrzeugführer aus Wulften. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es enstand ein Sachschaden von ca. 7.500EUR.

