Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall nach ...

Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt mit Personenschaden

Einbeck - Einbeck (tok)

Einbeck, B3, Kuventhal Sonntag, 19.08.2018, 02:56 Uhr

Ein 24-jähriger Mann aus Kreiensen befuhr mit seinem Pkw, Audi, die B3 von Einbeck in Richtung Alfeld. Anhand der Spuren auf der Fahrbahn muss davon ausgegangen werden, dass der Beteiligte mit seinem Pkw kurz vor der Kuventhaler-Brücke erst nach rechts von der Fahrbahn abkam und dann aufgrund von zu starken Gegenlenkbewegungen ins Schleudern geriet. Er verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer selbst gab an, dass er einem Stück Wild ausweichen musste. Der Pkw verließ beim Abkommen der Fahrbahn die mittlerweile befahrene Brücke und landete in einem Garten, welcher sich unterhalb dieser Brücke befindet. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Eine Blutprobe wurde bei dem Pkw-Fahrer entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten im Einbecker Bürgerspital behandelt werden. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

