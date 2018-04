Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfall unter dem ...

Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Northeim - 37181 Hardegsen, Stubenstraße, Samstag, 28.04.2018, ca. 09:00 Uhr

Hardegsen (Gro)

Am Samstag, den 28.04.2018, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Hardegser mit einem Motorroller die Stubenstraße. Vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluß kam er zu Fall und prallte gegen einen Stromkasten. Am Roller und am Stromkasten entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2.500 Euro. Der Hardegser wurde mit Verletzungen im Gesichtsbereich in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

