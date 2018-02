Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht - ...

Verkehrsunfallflucht - Fahrzeugführer konnte ermittelt werden

Einbeck - Einbeck, Altendorfer Tor, Mittwoch, 07.02.2018, 11.45 Uhr

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer eines LKW rangierte rückwärts in der Zufahrt der Anlieferungszone einer Firma am Altendorfer Tor und beschädigte dabei einen Zaun. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 EUR zu kümmern. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Unfallverursacher, ein 33-jähriger Mann aus Ludwigshafen, ermittelt werden.

