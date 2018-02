Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Osterode - Osterode, Scheerenberger Straße, 19.02.18, 16.20 Uhr

OSTERODE (US) Eine 83jähr. Frau aus Osterode befuhr am Montag, gg. 16.20 Uhr, die Scheerenberger Straße in Osterode. In Höhe der Haus-Nr. 16 geriet sie zu weit nach rechts und beschädigte den linken Außenspiegel am parkenden PKW der 45jähr. Frau aus Bad Grund. Eine weitere 47jähr. Verkehrsteilnehmerin aus Osterode fuhr über das heruntergefallene Gehäuse, so dass ihr Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Die Verursacherin verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung i.H.v. ca. 500 ,-- zu kümmern.

