Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Einbeck - Einbeck (REU) - 37574 Einbeck, Grimsehlstraße 14 Freitag, 09. März 2018, 10:00 - 10:10 Uhr

Am Freitagmorgen stellte eine 46-jährige Einbeckerin ihren Pkw in einer Parkbucht an der Grimsehlstraße, Höhe Hausnummer 14, zum Parken ab. Als sie nach ca. 10 Min. zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie einen Unfallschaden mit grünen Fremdlackanhaftungen im Bereich des linken, hinteren Radkastens.

Der Schaden muss von einem unbekannten Fahrzeugführer verursacht worden sein, der sich anschließend unerlaubt entfernte.

Die Polizei Einbeck ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um ihre Hinweise zu einem möglichen Verursacher des Schadens, der sich auf ca. 500 EUR beläuft.

