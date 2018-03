Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Einbeck - Einbeck (tok)

Einbeck, Feldstraße

Donnerstag, 29.03.2018, 07:50 - 15:45 Uhr

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den hinteren Stoßfänger eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Hyundai i10 in der Farbe weiß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Bisher konnten keine Anhaltspunkte zum Verursacher ermittelt werden. Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeidienststelle in Einbeck zu melden.

