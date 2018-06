Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Osterode - Osterode, Alte Northeimer Straße, 12.06.18, 15.05 Uhr - 15.15 Uhr

OSTERODE (US) Die 22jähr. Geschädigte hatte am Dienstag, gg. 15.05 Uhr, ihr Fahrzeug auf dem Apenkeparkplatz abgestellt. Als sie 10 Minuten später vom Einkauf zurückkam, fiel ihr an der Fahrertür eine frische Eindellung mit einem Lackschaden auf. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte beim Einsteigen diesen Schaden verursacht und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Der Schaden wird auf ca. 200,-- Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Osterode Leitung

Telefon: 05522/508 0 Fax: 05522/508 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/