Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim, Marienstraße 24, dortiger Parkplatz des Netto, 18.08.2018, zw. 15:30 Uhr und 17:00 Uhr Im genannten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz einen weißen Nissan Qashqai am vorderen rechten Kotflügel. Der Nissan war zum Unfallzeitpunkt rückwärts in einer der dortigen Parkboxen eingeparkt. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ den Unfallort ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein Strafverfahren wurde diesbezüglich eingeleitet. Der Schaden am Nissan beträgt ca. 300 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel:05382-919200 bei der Polizei Bad Gandersheim zu melden.

