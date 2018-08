Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim - Bad Gandershein- 37574 Einbeck-Kreiensen,Parkfläche Stichweg gegenüber Beulshäuser Straße 2 Mittwoch, 22.08.2018,12:30 Uhr - Donnerstag, 23.08.2018,07:40 Uhr. Im genannten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW, Farbe vermutlich blau, mit der rechten Fahrzeugseite einen am Parkstreifen im Stichweg gegenüber der Beulshäuser Straße 2 in Kreiennsen geparkten weißen Renault Twingo an der vorderen linken Fahrzeugseite. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Es entstand ein Fremschaden in Höhe von zirka 500,- Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Gandersheim, Tel.: 05382-919200,zu melden.

