Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Osterode - Osterode Schlesische Straße, 23.08.18, 19.00 Uhr - 24.08.18, 11.30 Uhr

OSTERODE (US) Die Geschädigte aus Osterode hatte ihr Fahrzeug am Donnerstag, gg. 19.00 Uhr, in der Schlesischen Straße zum Parken abgestellt. Am nächsten Vormittag stellte sie dann die Beschädigungen fest. Es handelt sich hierbei um Kratzer mit rotem Lackabrieb. Die Kratzer befanden sich am vorderen linken Radkasten sowie dem linken Kotflügel, in einer Höhe von 55 - 59 cm. Unter dem Lackabrieb sind Spuren eines Reifens vorhanden, der ebenfalls das Auto streifen musste. Direkt auf der Straße konnten Reifenspuren festgestellt werden, die evtl. von einem Lkw stammen könnten. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung i.H.v. 2000,-- Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

