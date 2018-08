Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht - ...

Verkehrsunfallflucht - Verursacher konnte ermittelt werden

Osterode - Osterode, Bahnhofstraße, 29.08.18, 10.55 Uhr

OSTERODE (US) Eine 35jähr. Frau aus Osterode hatte ihr Fahrzeug am Mittwoch, gg. 10.55 Uhr, auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße abgestellt. Hier hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim rückwärts Ausparken den PKW an der linken, hinteren Seitentür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Geschädigte informiert. Daraufhin konnte der Flüchtige zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

