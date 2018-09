Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Osterode - Osterode, Eisensteinstraße, 05.09.18, 11.23 Uhr

OSTERODE (US) Der Geschädigte aus Seesen hatte sein Fahrzeug am Mittwoch, gg. 11.23 Uhr, in Osterode, auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung, abgestellt. Nachdem er zu dem Porsche zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am Heck fest. Der Verursacher hatte den PKW beim rückwärts Ausparken touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

