Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht - ...

Verkehrsunfallflucht - Verursacher konnte ermittelt werden

Osterode - Osterode, Petershütter Allee, 21.09.18, 23.15 Uhr - 23.40 Uhr

OSTERODE (US) Auf dem Parkplatz von Mc Donalds ereignete sich am Freitagabend eine Verkehrsunfallflucht. Der 54jähr. Geschädigter aus Rüdershausen hatte sein Fahrzeug gg. 23.15 Uhr dort abgestellt. Als er gg. 23.40 Uhr zum Parkplatz zurück kehrte, wurde er von zwei Zeugen angesprochen. Diese teilten mit, dass ein Verkehrsteilnehmer seinen PKW beim Ausparken touchiert und eine Beschädigung am hinteren, rechten Kotflügel in einer Höhe von 51-70 cm verursacht hatte. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort, konnte aber aufgrund der Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500,-- Euro.

