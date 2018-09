Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht am ...

Verkehrsunfallflucht am verkaufsoffenen Sonntag auf dem Ausweichparkplatz der Grundschule.

Bad Lauterberg - 37431 Bad Lauterberg, Schanzenstraße, Ausweichparkplatz Grundschule

Sonntag, den 30.09.2018, 13:30-18:15 Uhr BAD LAUTERBERG- (JOE) Während des verkaufsoffenen Sonntags kam es auf dem Ausweichparkplatz der Grundschule zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Audi, welcher im Bereich des Spielgerüstes, Ecke Ladestraße, geparkt stand, wurde von einem anderen Kraftfahrzeug beschädigt. Bei dem bislang unbekannten, unfallflüchtigen Fahrzeug, dürfte es sich um einen Pkw in heller Farbe, wie weiß, silber oder hellgrau handeln. Hinweise an das Polizeikommissariat in Bad Lauterberg.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Lauterberg Leitung

Telefon: 05524/963 0 Fax: 05524/963 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/