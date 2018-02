Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit Hinweisen zum verursachenden Fahrzeug - Zeugenaufruf

Northeim - 37176 Nörten-Hardenberg OT Lütgenrode, Obere Dorfstraße, 24.02.2018 06:30 - 07:30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (olb)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich in den Morgenstunden des heutigen Sonnabends an o.g. Örtlichkeit mit seinem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgeparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem im ruhenden Verkehr stehenden Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt und ein Schaden i.H.v. 500 Euro verursacht.

Unweit des beschädigten Fahrzeuges konnte von den Polizeibeamten eine offensichtlich "frisch" abgerissene Gehäusekappe (eines rechten Außenspiegels) festgestellt werden, die vom verursachenden PKW stammen dürfte. Da diese Kappe Teilenummern aufweist, konnten im Zuge erster Ermittlungen Details zum Hersteller und Modell erlangt werden.

Demnach handelt es sich um die Gehäusekappe eines

- Volkswagen Golf VII, Farbe "Limestone" grau-metallic, Baujahr 2015-2017

Die Polizei Northeim hat ein Strafermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder typgleiche Fahrzeuge mit fehlender Gehäusekappe rechts feststellen, werden gebeten die Polizeistation Nörten-Hardenberg unter der Tel.: 05503-1004 zu kontaktieren.

