Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit Einkaufswagen

Osterode - Bad Grund, Markt, 25.08.18, 18.00 Uhr - 18.15 Uhr

BAD GRUND (US) Der Geschädigte aus Bad Grund hatte sein Fahrzeug am Samstag, gg. 18.00 Uhr, auf dem Nahkauf-Parkplatz, in Bad Grund, ordnungsgemäß abgestellt. Während seiner Abwesenheit hatte mehrere Zeugen beobachtet, wie ein älterer Mann seine Sachen aus dem Einkaufswagen in seinen PKW geladen hatte. Dabei kam er gegen seinen Einkaufswagen, so dass dieser dann gegen den daneben geparkten PKW des Geschädigten rollte. Danach hatte der Mann den Einkaufswagen zurückgeholt, weiter seine Sachen eingeladen und fuhr anschließend vom Parkplatz. Aufgrund der Zeugenaussagen konnte der Verursacher zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden. Der Schaden beläuft sich auf 250,-- Euro.

