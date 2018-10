Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit ermitteltem Verursacher

Einbeck - Am Freitagmittag gegen 13.00 h kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Einbeck am Altendorfer Tor zu einem Unfall mit anschließendem Entfernen des Verursachers. Aufmerksame Zeugen hatten den Vorfall jedoch beobachtet und auf den geschädigten Fahrzeughalter gewartet, der dann die Polizei informierte. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Verursacher schnell ausfindig gemacht werden. Demnach hatte eine 22-jährige Einwohnerin eines Dasseler Ortsteiles beim Einparken einen bereits abgeparkten Wagen gestriffen, dann jedoch die Parklücke ohne weitere Veranlassung sofort wieder verlassen. Die Verursacherin räumte den Vorfall ein, zudem wurden an ihrem Wagen noch Lackspuren gesichert. Es entstand Sachschaden von geschätzt 1700,- Euro. Die Verursacherin wird wohl für den Schaden aufkommen müssen, zudem erwartet sie ein Strafverfahren.

einbeck, gü.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Einbeck Pressestelle

Telefon: 05561/94978 0 Fax: 05561/94978 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/