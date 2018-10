Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit Beleidigung von anwesenden Zeugen

Einbeck - Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Hullerser Straße 19, Samstag, 13. Oktober 2018, 20.05. Auf dem Parkplatz in der Hullerser Straße fuhr beim Ausparken ein VW Golf gegen einen dort geparkten Mazda. Der Unfallverursacher kümmerte sich dann jedoch nicht um den Unfall sondern entfernte sich einfach von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalles versuchten noch den Unfallflüchtigen aufzuhalten, was dieser aber nur durch Zeigen eines "Stinkefingers" beantwortete, bevor er endgültig davonfuhr. Zum Glück merkten sich die Zeugen das amtliche Kennzeichen, sodass die Polizei die Ermittlungen zum Fahrzeugführer aufnehmen konnte. Zum Verursacher kann jedoch zur Zeit noch nichts gesagt werden, die Ermittlungen dazu dauern noch an.

