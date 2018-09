Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Versicherung erloschen, ...

Versicherung erloschen, trotzdem gefahren

Einbeck - Dassel(pap) Die Polizei Einbeck hat am Mittwoch, 12.09.2018 einen Hinweis auf einen Pkw in Dassel bekommen, der ohne Versicherungsschutz geführt werden soll. Der Pkw konnte von einer Streife gegen 19.25 Uhr in Dassel im Gradanger fahrend angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich tatsächlich heraus, dass das Auto von dem 26 Jahre alten Fahrer aus Dassel gefahren wurde, ohne dass eine Versicherung dafür abgeschlossen war. Dementsprechend wurden auch keine Steuern gezahlt. Der Mann muss sich nun wegen Verstosses gegen das Pflichtversicherungs- bzw. Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten. Der Fahrzeughalter, ein Verwandter (23) des Fahrers, war als Beifahrer in dem Wagen und hat die Fahrt zugelassen, so dass auch gegen ihn ermittelt wird.

