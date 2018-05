Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Versuchte gefährliche ...

Versuchte gefährliche Körperverletzung durch Flaschenwurf

Northeim - 37191 Katlenburg-Lindau OT Gillersheim, Sonntag, 20. Mai 2018, 01:10 Uhr bis 01:30 Uhr, Diekhof,

Gillersheim (Gro)

Am Sonntag, den 20. Mai 2018, in der o.g. Tatzeit, wurde ein 15-Jähriger aus Ettringen, der sich zu Besuch in Gillersheim befand, in der Straße "Diekhof" von zwei Personen mit Glasflaschen beworfen. Zuvor lauerten die beiden Personen hinter einem Auto und erschreckten den 15-Jährigen. Dieser blieb unverletzt (Flaschen trafen nicht) und konnte sich zu einem Anwohner flüchten, der die Polizei informierte. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim zu melden.

