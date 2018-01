Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Versuchter ...

Versuchter Einbruchdiebstahl in Kiosk

Uslar - USLAR (stüw.) Zwischen Freitag, 12.01.2018, 23.00 Uhr, und Samstag, 13.01.2018, 07.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Kiosk in der Bahnhofstraße in Uslar ein. Es kam jedoch zu keinem Entwendungsschaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

